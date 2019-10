Inimmõju lämmastikuringele tuleb vähendada

Tellijale

Lämmastik on üks enam levinud eluks vajalikke keemilisi elemente Maal, moodustades 78 protsenti atmosfäärist. Samas on valdav osa lämmastikust molekulaarsel kujul (N 2 ), mida enamik elusorganisme kasutada ei saa. Lämmastikuaatomite-vahelise tugeva sideme lõhkumine nõuab rohkelt energiat. Seetõttu on paljud looduslikud ökosüsteemid pidanud läbi aja hakkama saama bioloogiliselt kättesaadava ehk nn reaktiivse lämmastiku (Nr) piiratud kogusega.