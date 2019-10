Mesikäpa meesteleht 

Tellijale

Seeaeg kui soroslaste meediateerull pressib rahvale täie jõuga peale “võrdseid õigusi”, ägavad eesti mehed ebaõigluse all! Meil pole enam ühtegi tõsiselt võetavat MEESTELEHTE. Lüüasaamine ideoloogiarindel maksab rahvusele kurjasti kätte!

Naistelehed lokkavad lettidel nagu umbrohi! Aga tugevam sugu on heidetud elumerre ulpima ilma targa juhatuseta. Head nõu ei anna keegi. Mandunud meedia ei õpeta isegi habet ajama. Tagajärg on käes, noorhärrad käivad karvase näoga ringi nagu ahvid. Soroslik meedia aga itsitab pihku ja kiidab takka: habe on moes, poosetage sellega, “hipsterid”.