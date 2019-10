Jelena Skulskaja: ohtrasõnaline vaikus ja sõna saladus

Viit tuhandet külastajat mahutav Herodes Atticuse Odeon rajati akropoli lõunanõlvale suhteliselt hiljuti, kui pidada silmas, et tegemist on Kreekaga – nimelt 165. aastal meie ajaarvamise järgi. Siin toimuvad aastast aastasse Ateena teatrifestivalid, kuhu on päris raske pileteid hankida. Hiljutisel festivalil vaatasin ära Euripidese tragöödia „Palujannad“, mis on loodud umbkaudu 424.–420. aastal enne meie ajaarvamist.