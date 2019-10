EKI keelekool: surnuaed meie suus

Lisaks on meil kasutusel väljendeid, mille kohta võiks öelda, et nad on poolsurnud. Need on kasutuses küll uues piltlikus tähenduses, kuid esialgne tähendus töötab siiski taustal kaasa. Et see nii on, saame teada, kui väljend satub konteksti, mis sisaldab algse tähendusega kas vastuolus, või siis, vastupidi, liiga hästi seonduvaid kujutlusi. Enamasti on tegu juhtumitega, kus keelekasutaja on ise seda märkamata ühendanud kaks poolsurnud metafoori. Järgnevad näited on pärit argimeediast.