Nädala plaat: Uus plaat, kuid mitte see, mida fännid ootasid

Aga – see ei ole see kauaoodatud „Dear Tommy“, vaid teine teos. „Dear Tommy“ on üks kuulsamaid mitteilmunud albumeid, mille kohta liigub palju internetilegende. Fakt paistab aga olevat see, et bändi liider Johnny Jewel võttis tõepoolest kätte ning hävitas selle valmiskõrvetatud ja -pressitud füüsilise tiraaži ehk 15 000 CDd ja 10 000 vinüülalbumit pärast seda, kui oleks 2015. aastal äärepealt ära uppunud. Surmalähedasest kogemusest ajendatud radikaalse sammu põhjuseks olnud soov püüelda võimaliku täiuslikkuse poole.