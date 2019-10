Popkultuuris on üldiselt olnud nii, et kui otsitakse cool’i, vaadatakse afroameerika kultuuri poole. Üheks selliseks afro­ameerika cool’i korpuseks on kindlasti ka 70ndate blaxploitation-filmid – kõik need afrosoengud, vuntsid, riided, autod, maneerid, dialoogid jne. Ning muidugi muusika, see paratamatult oluline blaxploitation-element.