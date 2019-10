Eesti tummfilm hiilgas Itaalias

Tellijale

Ürituse järjenumber oli 38, esimene festival toimus juba 1982. aastal. Meenutagem, et Eestis hakkas samal aastal näiteks ilmuma ajakiri Teater. Muusika. Kino. Kas sellest faktist just saab järeldada, et kinokunst on eestlaste jaoks ikka ja alati olnud midagi kolmandat, aga pigem vast seda, et see kuulub samuti teiste kaunite kunstide perre.