Ainuüksi viimastel päevadel on Ameerika Ühendriikide idarannikul California osariigis süttinud 600 maastikupõlengut, millest rängima tõttu on evakueerimiskäsk antud kümnetele tuhandetele inimestele. Seejuures ähvardavad kuumad ja kuivad tuuled leekidele nädalavahetusel veel hoogu anda ning oodata on ulatuslikke elektrikatekestusi.