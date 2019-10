Pärnu jahisadama ruumikitsikust leevendaks lahtikäiv sild

Tellijale

Jahtklubi on täis, paate tuleb juurde

Pärnu Jahtklubi haldab Pärnu jõe vasakkaldal 490-meetrist lõiku, kus on neli ujuvkaid. Hallikmägi selgitas, et kui kogu kailiin korda teha, saab lisada ühe ujuvkai kuni 24 jahile ning siis on võimalused ammendunud. Sadamas seisavad aga ka politsei, merepääste, veeteede ameti ja teiste asutuste alused, riigilaevastik vajab kuni kümmet kaikohta. Peale selle kasutavad jahisadamat kogu Lõuna-Eesti purjetamishuvilised. Pärnus on paaditankla, päevateekonna kaugusel leidub merematkajale põnevaid sadamakohti: Kihnu, Kuiviži ja Varbla. Kaugel pole Muhu, Kuressaare, Ruhnu ja Riia.