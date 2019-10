Harukordne keiser

Kohalikele on see mitmes mõttes harukordne sündmus. Esiteks pole keiser juba sajandeid ise tagasi astunud, nagu tegi seda kevadel 85-aastane Akihito. Teiseks, tseremoonia toimus alles teist korda Tokyos, sest enne Akihitot astusid kõik keisrid ametlikult troonile vanas pealinnas Kyōtos, mis on keisrivõimu kehastus. Aga eriline oli sündmus ka Eestile, sest mitte kunagi varem pole meie riigipea Jaapani keisri troonimisel osalenud, kuid seekord kutsuti kõigest 2000 külalise sekka ka president Kersti Kaljulaid. Tõsi, tegelikult asus Naruhito ametisse juba maist ning Tokyo keisripalees läbi viidud rituaal on vaid üks mitmest šintoismi kombetalitusest.