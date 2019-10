NATO miinitõrjujad Eestis: üks miin vales kohas ajaks terve maailma nafta hinna lakke

Tellijale

Mitte keegi ei tea, kui palju täpselt on Eesti vetes maailmasõdadeaegseid miine alles. Balti riikide lähistele heideti neid kahe sõja peale kokku ligi 80 000. Paljud neist plahvatasid, muist tehti kahjutuks. Kuigi arvatakse, et ligi pooled neist on praeguseks kahjutuks tehtud, hakati alles iseseisvumise aegadest alates leitud miinide üle süsteemsemalt arvet pidama.