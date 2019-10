Hullu võmmi seiklused

Videomäng on filmikunsti ning telesarjade kõrval üks tänapäeva võimsaimaid loo jutustamise vahendeid. Peastsenarist Robert Kurvitz ning juhtiv kunstnik Aleksander Rostov loovad mängus suurepäraselt jubeda ja imelise maailma. Tõsi, see pole «GTA V» moodi vägivallaooper ega multikatulistamine nagu «Fortnite», vaid hoopis nõudlik rollimäng, mis sisaldab miljon sõna. Kehastume kõik hulluks võmmiks kuskil Ida-Euroopa paralleelreaalsuses. Me oskame, me oleme seda näinud.