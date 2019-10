Aeg murdus

Nõnda jääb Eesti kahe nädala pärast peaprokurörita, sest EKRE Perlingut ei taha. Aeg kinnitab jätkuvalt, et Perling on favoriit ja kedagi teist ta ei paku – alternatiivi pole ka EKRE-l –, kuid koalitsiooni ühtsust ei taha ka keegi lõhkuda. Seega kujundavad nüüd õiguspoliitikat ka sise- ja rahandusminister, mitte üksnes justiitsminister.

Kui kaua on valitsus valmis niimoodi kummi venitama, on praegu juba raske hinnata. On aga selge, et vetoõigus on kõigil ja kõigele. Vähemalt ühel partnereist. Või peab Aeg nõustuma hoopis EKRE ettepanekuga?