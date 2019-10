Ateistid on mutandid ja NATO on paha, kui uskuda rahandusminister Martin Helmega (EKRE) ühel konverentsil üles astunud kirevaid tegelasi.

Pühapäeval teatas rahandusminister Facebooki postituses, et pärast USA visiiti esines ta 19. oktoobril «ühe Briti konservatiivse grupi üritusel». See end konservatiivseks grupiks nimetav organisatsioon on Traditional Britain Group (TBG).