Mart Soidro kolumn. Ajakirjandus või jalgpall: kumb on kaotanud rohkem?

Tellijale

Püstitaksin küsimuse teisiti: kummasse me rohkem usume? Kummal on kaotada rohkem? «Press on kõva. Saavutada on vaja kogu aeg. See on hullem kui Eesti jalgpallikoondis, sest jalgpallurite puhul on iga vähem kui kuueväravaline kaotus meeldiv ja ootamatu üllatus, aga ajakirjandusse on inimestel endiselt usk,» nenditi ettekandeks.