Vadim Štepa: «Põhja-Nigeeria» püüab Aafrikat

Venemaa kasvatab Aafrikas oma mõju, et kolonialismivastase võitluse sildi all tagada endale ÜROs mitmekümne riigi toetus, müüa peaaegu piiranguteta oma relvastust ja panna käpp peale Aafrika üüratutele loodusvaradele, kirjutab poliitikavaatleja Vadim Štepa.

Tellijale

Tundub, et Venemaa tegelik pealinn pole enam Moskva ega isegi mitte Peterburi, vaid hoopis Sotši. Nähtavasti seepärast, et selles Musta mere rannikulinnas meeldib puhata president Vladimir Putinil. Ja just seal korraldatakse üha sagedamini olulisi rahvusvahelisi üritusi.

Näiteks sel kuul peeti Sotšis järjekordne Valdai klubi konverents. Valdai ise, kus üritus 2004. aastal esimest korda peeti, asub Novgorodi oblastis, aga nüüd on Valdai klubi kokkusaamisi peetud juba aastaid järjepanu Sotšis ja see ei tekita kelleski hämmeldust. See klubi on üks põhilisi foorumeid, kus öeldakse välja Kremli uued rahvusvahelised algatused.

Nii esitas näiteks tänavu Kremli politoloog Sergei Karaganov Valdai klubis Venemaa ja teiste riikide missiooni järgmiselt: olla rahvusvahelise julgeoleku pakkuja. Sisuliselt jätkab see NSV Liidu poliitikat, kus loosungite «rahvusvaheline julgeolek» ja «võitlus rahu nimel» all mõisteti Nõukogude-sõbralike režiimide kehtestamist teistes riikides.

Nende Karaganovi sõnade ilmekaks kehastuseks kujunes 23.–24. oktoobrini Sotšis peetud Venemaa-Aafrika foorum. Selle lipukirjaks oligi «koostöö ja julgeolek». Foorumile saabusid 40 Aafrika riigi juhid, ühtekokku oli osalejaid 6000 ringis.