Andrus Karnau: laske apteegiturg vabaks

Haapsalu peatänava ühes apteegis konutab tabloo, mis loeb päevi 1. aprillini. Neid ridu kirjutades oli päevi jäänud 160. Peen kiri tabloo all ütleb, et nii palju aega on apteegi sulgemiseni. See on üks leebemaid survevahendeid apteegireformi vastu.

Tuleva aasta 1. aprillist kehtima hakkav nõue, et ravimite hulgimüügifirmad ei tohi omada apteeke, tundub mõistlik, sest kaitseb vaba konkurentsi, aga nõue, et apteeki tohib omada vaid proviisor, on ebamõistlik, sest pärsib vaba konkurentsi.