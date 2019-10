Jeroen Bult: Holland kirjutab välistudengite keeleõppe seadusesse

Tellijale

Venestamist tunda saanud eestlastele on riigikeele kaitsmine muidugi iseenesestmõistetav, aga ka Hollandi valitsus on lõpuks jõudnud niikaugele ja otsustanud teha suuremaid jõupingutusi ülikoolide ingliskeelestumise vastu. Haridusminister Ingrid van Engelshoven esitas 9. septembril parlamendile seaduseelnõu, mille eesmärk on tugevdada hollandi keele positsiooni kõrghariduses. Ülikoolid ja muud kõrgharidusasutused peavad eelnõu järgi hakkama tõendama, et avatavatel ingliskeelsetel kursustel on lisaväärtus, ning rakendama meetmeid välisüliõpilastele hollandi keele õpetamiseks.

Seda sammu on mõjutanud kaks tegurit. Esiteks on Hollandis välisüliõpilaste arv viimastel aastatel kiiresti kasvanud: Hollandi peamine hariduse rahvusvahelistumise organisatsioon Nuffic teatas, et praegu viibib riigis ligi 89 000 välistudengit, mis moodustab 11,5 protsenti üliõpilaskonnast (2018. aastal 10,5 protsenti). Suurem osa neist on pärit Saksamaalt, Itaaliast ja Hiinast. Seetõttu ei tunne paljud Hollandi üliõpilased teravamat konkurentsi mitte ainult ülikoolis, vaid ka eluasemeturul. Üüritoa leidmine kampuses, mis pole kunagi olnud lihtne, on läinud piinarikkaks ja kalliks kõigile, sealhulgas välistudengitele.