Hüvasti, rahvuslik lennufirma: Nordica lõpetas Tallinnast lendamise

Alles jäävad küll otseliinid Stockholmi, Brüsselisse ja Varssavisse, kuid need on läinud juba Nordica strateegilise partneri LOTi kätte, kes on võtnud enda kanda piletimüügi ning äri- ja kommertsriski ehk lühidalt öeldes vastutab selle eest, et lennukid saaks täis. Nordica asi on vaid tütarfirma Regional Jeti kaudu nende heaks lennata, mille eest saadakse fikseeritud tunnitasu. Vähemalt varem on öeldud, et osaliselt jäävad alles ka Nordica värvide ja logodega lennukid.