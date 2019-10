Itaalia abitöötaja otsib õigust Lõuna-Sudaanis vägistatud naiste nimel

End privilegeeritud ohvriks nimetav naine küsib: «Kas tead ütlemist, et ookean saab täis piiskhaaval?» Ja jätkab: «Mul oli selline tunne kohtusaalis – nagu oleksin ma väike piisk, kes püüab täita ookeani. Vägistamine on sõjarelv, mille kasutamine tuleb peatada. Ma olen ohver, aga privilegeeritud ohver, ning mul on kohustus võidelda nende tuhandete naiste eest maailmas, keda vägistatakse ning kellel pole isegi mitte võimalust selle üle kaevata.»