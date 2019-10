Ministrita jäänud EKRE kukkus lõhkuma

Tellijale

Enne volikogu praalis EKRE esimees Mart Helme partei pika pingiga: kord oli võimalikke kandidaate kolm, siis neli, volikogu järel juba seitse-kaheksa. Ometi oli just volikogu see koht, kus saanuks ühe neist kiiresti ka kandidaadiks esitada, et saaks minister Kert Kingo ametist vabastamise teema nii-öelda pildist maha. Seda oleks EKRE-l vaja, sest sotsiaalmeedias on EKRE langenud ka oma toetajate kriitika alla, kes küsivad, miks ei suudetud Kingo mahavõtmist takistada ja lahti saada hoopis ametnikest, kes tõid Kingo nõuniku töölepingud avalikkuse ette (kuigi selle avalikustamine oli igati seaduslik).