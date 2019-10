Pingutuste kadalipp sai lõpuks väärilise tasu

Ott Tänak ja Martin Järveoja on viimaks jõudnud oma tunni ära oodata. Keerulisemat teekonda maailmameistritiitlini annab välja mõelda, kuid lõpuks võib faktiliselt öelda, et Tänak-Järveoja on maailma parim ralliduo ja seda juba üks etapp enne hooaja lõppvaatust.