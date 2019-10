Keskerakondlased ründasid EKRE seisukohta

Tellijale

«Eesti IT-sektor ei pea poliitikute ebakompetentsuse tõttu kannatama,» seisab keskerakondlaste avalduses, milles nad ei nõustu EKRE esimehe Mart Helme laupäeval erakonna volikogul väljendatud mõttevälgatusega, et IT- ja väliskaubandusminister võiks edaspidi piirduda vaid väliskaubandusega ja et IT polevat vajalik.