Andres Herkel: toiduahelapoliitikud

Tellijale

Kert Kingol, Urmas Reitelmannil ja Eesti Panga nõukogu moodustamisaluse muutmisel on üks ühine tunderõhk. See on parteiline toiduahel. Toiduahela katkestamine ei vastaks nendele reeglitele, mille järgi Eesti erakonnad on otsustanud iseenda ja kogu Eesti ühiskonna elu korraldada. Annab partei raha või ametikoha, annab ka mõistuse, et mitte öelda vääramatu tarkuse, kuidas seda tarvitada.