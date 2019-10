Erkki Koort: e-pääste kihutab kohale

Tellijale

See on hea plaan, mille käis välja Eesti ühe suurima IT-ettevõtte juht. Lugupeetud kodanikud, varsti külastab teid ainult e-pääste ja e-politsei. Lõpeb ometigi ära see mässamine nende tülikate voolikutega ning kasside puu otsast päästmine. P.S. Kapo ei muutu e-kapoks, sest esiteks on nad väga sügaval riigis ning teiseks tegutsevad katte all.