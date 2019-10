Tauno Suurkivi: kes inimest kriisis abistab?

Eestis on hea elada. Objektiivselt hinnates elame maailma kõige rikkamas ja arenenumas maailmajaos, maailma ühes arenenumas riigis. Jah, sellele väitele on palju vastuväiteid ja ka objektiivset statistikat (sotsiaalne ebavõrdsus, allpool vaesuspiiri elavate inimeste arv jms), ent ühes ollakse üksmeelsed: Eesti on maailmas üks tehnoloogiliselt arenenumaid riike, kus paljud inimeste ja riigi suhtlemise kanalid on digitaliseeritud ning inimesed usaldavad ja kasutavad neid.