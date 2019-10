Maaklerite koja juht: kui majandusel läheb hästi, läheb meil halvasti

Tellijale

Keda maaklerid esindavad? Kui ostad, siis tahaksid, et maakler räägiks sulle ära objekti vead, müües aga soovid, et maakler objekti maha müüks.

Maaklerid esindavad seda poolt, kes nendega lepingu sõlmis, kes nad palkas. Tavaliselt on need müüjad, aga vahel ka ostjad. Samas müües ei saa maakler ostja eest puudusi varjata. Kui seda teha, võib kahjustada müüja ehk kliendi huve. Asjadest tuleb rääkida ausalt mõlemale poolele.

See on teoreetiliselt nii, aga olen kuulnud tuttavatelt maakleritelt, et osa müügijuttu on tõsi, aga suur osa on ilustamine.