Meistertreener, Eesti jalgpalli fänn

Tellijale

Ehk et oled liitunud nende loendamatute tuhandetega, kes rallinädalavahetustel iga vaba hetke katseaegu uuendades veedavad?

Mitte just päris iga vaba hetke. Üritan jääda mõistlikkuse piiresse. Ütleme siis niipidi: mõistlikkuse piir jooksebki sealt, et päris iga vaba hetke ma rallilainel ei veeda. Mängud on ju siiski ka nädalavahetustel. (Muigab.) Aga jah, õhtuti vaatan kõik kokkuvõtted ära ja olen olulisega kindlasti kursis.