Absurd: riigikogu menetleb eelnõu, mida keegi omaks ei tunnista

Tellijale

Kui Eesti hea õigusloome tava näeb ette, et eelnõu on läbinud enne riigikogu menetlusse jõudmist mõne ministeeriumi eestvedamisel teiste riigiasutuste ja huvigruppide kooskõlastusringi. Eelnõu 101SE puhul see nii ei ole läinud. Veelgi enam, keegi ei julge tunnistada, et on selle kokku kirjutanud ning väljatöötajaid pole ka kuskil märgitud.