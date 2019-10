Ene-Margit Tiit: keeleküsimus rahvaloendusel

Tellijale

Läheneva rahvaloenduse metoodika ja sisu ümber on tekkinud suur arvamuste ja vaidluste virvarr, kus iga arvaja on asjatundja (nagu mõneski muus valdkonnas) ja domineerib mõtteviis, et vana ja läbiproovitu on hea, uus ja moodne aga paha. Selle kirjatüki pühendan ma oma headele kolleegidele keeleteadlastele, kellega seni olen tundnud end ühte leeri kuuluvat.

Esimene märkus on: rahvaloendus ei ole tavaline uuring, kuhu saab suvaliselt küsimusi lisada või neid muuta. Rahvaloenduste üldised põhimõtted lepiti kokku juba 19. sajandi teisel poolel rahvusvahelisel statistikute konverentsil (kus oli ka Tartu ülikooli esindajaid) ja need kehtivad praeguseni, kui loendused toimuvad ÜRO egiidi all. Euroopa riikides koordineerib loendusi Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), kus üldised põhimõtted ja nende muudatused on vastu võtnud kollegiaalselt kõik osalevate riikide esindajad.