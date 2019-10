Tippjuhid hülgavad Rail Balticu

Tellijale

Riihimäki asus RB Rail ASi tegevjuhi kohale alles märtsis. Lisaks viisakustele, et Rail Baltic oli väga põnev projekt, mille kallal töötada, ja et ta tänab kolleege ja koostööpartnereid, ütles Riihimäki, et ta lahkub isiklikel põhjustel. Mis need isiklikud põhjused on, ta täpsustada ei soovinud.