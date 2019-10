Bolti juhid protestivad Londonis

Tellijale

Erataksode ühendusel (UPHD) on Boltile neli nõudmist. Esiteks tahetakse töötasu tõusu 1,25 naelalt 2 naelani miili kohta. Teiseks nõutakse, et Bolt lõpetaks juhtide ebaausa ja põhjuseta vallandamise. Kolmandaks tahavad juhid, et Bolt järgiks Ühendkuningriigi tööseadust, maksaks vähemalt miinimumpalka ja puhkuseraha.

Neljas tingimus on vahest kõige huvitavam: juhid nõuavad, et Eesti ettevõte lõpetaks mobiiliäpi algoritmi manipuleerimise, mis mängib juhtidele vingerpussi. See tähendab, et süüdistuse järgi ennustab Bolt juhile krooniliselt kõrgemat sõiduhinda, kui kohale jõudes täis tiksub.