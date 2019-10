KOHALIK VAADE. Läti põnevaim firma valmistab kirveid

Jānis Nīmanis juhendab: «Sa peaksid panema näpud kõrva. Maapind hakkab värisema.» Teengi nii, mille järel vajutab ta nupule. Hiiglaslik must vasar langeb alla ja maapind väriseb nii, et see põhjustaks muret ka Tokyos. Kuid keset Läti maapiirkonda ei ole pilvelõhkujaid, mis kõikuma lööks, ning kõik asjad riiulitel on liiga rasked, et alla kukkuda.