Eesti esimesel ja kõige kuulsamal riigireetjal Herman Simmil (72) on 11 vangis veedetud aasta jooksul avanemas esimene reaalne võimalus vangimaja uks selja taga kinni lüüa, sest teisipäevasel Tartu maakohtu istungil toetasid tema enne tähtaega vabastamist nii Tartu vangla kui ka Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Viimati soovis Simm enne tähtaega vabadusse pääseda möödunud aasta juunis. Siis toetas seda vangla, kuid ei toetanud prokuratuur. Kohus ei lasknud Simmi siiski vabaks, leides tookord, et mitmest positiivsest asjaolust hoolimata ei ole teda toimepandud kuriteo raskuse tõttu võimalik enne tähtaega vabastada. Ehkki otsuse, kas vabastada Simm tingimisi enne tähtaega või mitte, teeb lähinädalatel lõpuks kohus, on märgiline, et seekord toetab tema taotlust ka prokuratuur.