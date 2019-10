Johnsoniga samal ajal Brüsselis olnud ajakirjanike seas oli ta kurikuulus

Tellijale

Briti meediat on Brexitis süüdistatud. Kas see, et nad riiki tolles suunas tõukavad, oli näha?

Suurem osa neist lugudest olid täielikud valed ja moonutused. Kui Euroopa Komisjonis valmis regulatsioon, sai seda alati pöörata nii, et see justkui ründas mingit Briti institutsiooni või tava.

Tegelikult mitte. On erandeid – Financial Times selgelt –, kuid Times ja Telegraph annavad endast Brexiti toetamisel parima. Nad kirjutavad propagandat. Nende siinsed korrespondendid naeravad, kui räägivad, mida nad järgmisena kirjutavad. See on pisut šokeeriv.