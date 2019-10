Briti tankid murravad logistilise virvarri kiuste Eestisse

Tellijale

Tapa sõjaväelinnak, esmaspäeva hiline hommikupoolik. Siledaks aetud lõuaga noor inglane pistab pea tankist välja. Masina torn on ümber keeratud, nii et pearelv on suunatud taha. Ees on ohutuskiivri ja kollase vestiga kaasvõitleja, kes viipab, et nüüd on ohutu raudteeveeremilt alla tulla. Nooruk annab gaasi ja 60 tonni kaaluv raudkolakas köhib selle peale musta tossu välja. Eemal mahajäetud hoone seinal seisab tänini nõukogude ajast pärit venekeelne kiri «​sovetskaja armija» (eesti k «nõukogude armee»).