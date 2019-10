Karsten Warholm – Norra viiking, kes ihkab tõusta kergejõustiku kaanepoisiks

Tellijale

Warholmi sõnul oli tema aasta muinasjutuline, aga tulevikus ihkab ambitsioonikas sportlane enamat. «See oli unistuste hooaeg: võitsin kõik võistlused ja püsisin alistamatuna terve hooaja. See on minu jaoks väga suur asi, samuti nagu ka 47 sekundi sisse jooksmine. Hooaja kohta saan öelda vaid häid sõnu, aga tulevikus praegused saavutused mind enam ei rahuldaks. Minu eesmärk on saada paremaks jooksjaks, näidates veelgi kiiremaid aegu.»