Katrin Saali Saul: lahkumineku järel ei ole ainuõiget lahendust

Lahkuminekujärgsel elukorraldusel pole üht ainuõiget lahendit. Ma ei saa öelda, et 50: 50 jaotus on ainuõige või kuidas see protsent kummagi vanemaga oldud ajas peaks täpselt väljenduma. Aga kindlasti on olemas vale lahendus: kui laps näeb oma teist vanemat harva või üldse mitte. Eriti oluline on see just alla nelja-viieaastaste laste puhul, sest selles vanuses on kahjuks nii, et mis silmist, see meelest. Vanemlik lepe, mille alusel väikelaps kohtub teise vanemaga vähem kui kuus päeva kuu jooksul ja kus laps peab ootama kontakti üle nädala, võtab lõivu lapse-vanema suhtest ning annab põhjust oletada, et kiindumussuhe saab kannatada.