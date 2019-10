Kalakasvatajad: Listeeriaskandaal pole seotud Eesti päritolu kalaga

Tellijale

Kalatalu Härjanurmes tegevjuht Aarne Liiv tunneb kalakasvatussektorit hästi, sest on selles valdkonnas tegutsenud järgemööda 43 aastat. Mehe selgituse kohaselt on listeeriabakter üksikute rakkudena ümbritsevas keskkonnas üsna tavaline. Kui need üksikud satuvadki inimorganismi, blokeerib inimese immuunsüsteem kergesti nende arengu ja hävitab need. „Et bakter saavutaks mistahes inimtoidu sees tohutu ja ohtliku arvukuse, on vaja bakterile soodsaid tingimusi, kõige enam aga piisavalt aega paljunemiseks just toidu sees. See aeg ei ole tunnid ega mõni päev, vaid märksa pikem – kuni nädalad,” rääkis bioloogist kalakasvataja ning staažikas Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu juhatuse liige.