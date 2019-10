Klaus Kunz: Taimekaitsevahendite jäägid toidus on imeväike osa keemiast meie toidulaual

Läinud nädalal külastas Eestit bioteaduste ettevõtte Bayer taimeteaduse osakonna kestlikkuse ja ärijuhtimise globaalne juht Klaus Kunz. Ettevõttel on eesmärk vähendada järgmise kümne aastaga enda mõju keskkonnale lausa 30% võrra. Maa Elu uuris, kuidas see neil plaanis on, mida arvab Kunz taimekaitsevahendite jääkidest meie toidulaual ning kuidas ettevõte aitab arengumaade väiketalunikke.

Bayeril on eesmärk, et aastaks 2030 on ettevõtte keskkonnamõju 30% väiksem kui praegu. Kuidas te selleni jõuda kavatsete?

Võtmesõna on tehnoloogia. Olen õiges riigis, et rääkida digilahendustest põllumajanduses. Tehnoloogia on liikumas uuele tasemele, mis aitab põllumehel vähendada väetiste ja taimekaitsevahendite kasutust.