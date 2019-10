Ehitada suudab vaid edukas agrofirma

Tellijale

Viimase kolme aasta jooksul on endale uue piimafarmi ehitada suutnud vaid loetud põllumajandusettevõtted – Männiku Agro, Aaspere Agro, OÜ Vetiku S.T, Sõrandu Farm, Andri-Peedo talu, Vao Agro, Kehtna Mõis, Atria Farmid ja veel mõned. Kõik on ennast hästi majandavad agrofirmad, kel piisav omakapital, millega ehitamist finantseerida.

Nopri vahetas panka

Mõnetine erand ennekõike tootmise mastaapsuse poolest on selles reas Võrumaal asuv Nopri talu, kus sügisel avati nn seitsme tärni lüpsilaut. Samas, ka Nopri talus sooviti uut lauta ehitada juba 2015. aastal, aga siis jäi asi rahastuse taha: pangast ei saadud laenu. Nüüd saadi nii laenu kui ka toetust ja paigutati kokku 1,5 miljonit eurot lüpsilauda ehitamisse, et parandada loomade heaolu ja laiendada tootmist. Laudas on esialgu ligi 340 looma, lüpsi eest hoolitseb neli robotit. Suurem osa toorpiima 6,5 tonnini ulatuvast päevatoodangust töödeldakse oma meiereis, viiendik läheb Valio kokkuostu.

Nopri investeeringu kogumahust moodustavad toetus ja laen suurema, omaosalus väiksema osa. Talu peremees Tiit Niilo ütles, et eesmärk on puhtaima piima tootmine Eestimaal, mida annavad pikima laktatsiooniajaga lehmad. Selle eeldus on, et lüpsilehmad tunneksid end laudas hästi ja farm oleks nutiseadmete abil juhitav. Kõik see loomulikult maksab.