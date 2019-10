Väätsal valmib jõululaupäevaks uus laut

Tellijale

ASi Väätsa Agro juht Margus Muld, kuidas on muutunud lauda ehituse olud võrreldes mõtte plaanidesse paneku ajaga?

Lehmalauda ehitust planeerisime 2012. aastal, kui ostsime Väätsa Agro kompleksi. Kohe alguses oli selge, et me ei saa planeerida 2300pealist lüpsilehmalauta, vaid peame mõtlema suurelt ja nii planeerisimegi 3300pealist lüpsilehmafarmi.

Kas poliitilised otsused põllumeeste toetuste osas suur­ettevõtte plaane üldse ei ­mõjuta?

Riigi põllumajanduspoliitilise keskkonna ebastabiilsus muudab töötamise piimanduses pingeliseks küll. Eriti keeruline on teha pikaajalisi plaane, kui tegutsed olukorras, kus piima ja teravilja hinnad on toetatud just sellepärast, et muidu ei saaks ükski põllumees hakkama