Kodumaised ubinad kaerapõhjal koogil turgutavad meeli

Praegu, mil kodumaiseid vitamiinidest ja muust kasulikust pakatavaid ubinaid veel külluses saada on, tasuks neist üks lihtne kook valmistada. Kuigi uskumus, et õun päevas hoiab arstid eemale, on kahjuks ammu ümber lükatud, tasub siiski magusate sügisviljadega organismi turgutada.

Õuntes on rohkesti C-vitamiini, samuti antioksüdantseid karotenoide. Mineraalainetest leidub viljades enim magneesiumi ja fosforit. Ubinad sisaldavad märkimisväärselt kiudaineid (100 g kohta 2,1–2,3 g), mis kombineerituna teiste selles puuviljas sisalduvate toitainetega muutuvad eriti kasulikuks koosluseks. Õunte söömine mõjub hästi nahale, aitab tasakaalustada vere kolesteroolisisaldust, säilitada veresoonte elastsust, stimuleerida jääkainete eraldumist, samuti teeb õun head südame-veresoonkonnale.

Kasulik kaer

Koogi põhjaks sai seekord valitud tervislik kaerajahu. Selles jahus on ohtralt B-grupi vitamiine, E-vitamiini, biotiini ja foolhapet. Rikkalikult on ka mineraalaineid, eriti fosforit, tsinki, magneesiumi, kaltsiumi ja rauaühendeid. Kaeras on valke kuni 16%, sealhulgas rohkelt asendamatut aminohapet lüsiini. Samuti on selles teraviljas kiudaine beetaglükaan, millel on immuunsüsteemi tööd toetavad omadused. Kaeras on rohkelt kiudaineid, mille biokeemiline eripära aitab kaasa seedimisele, ühtlustada glükoosi imendumist soolestikust verre (mis omakorda vähendab veresuhkru kõikumist) ja hoida stabiilsena vere kolesteroolisisaldust. Kaerajahu olevat ainus jahuliik, mis alandab vererõhku.

Poes on küll kaerajahu saadaval, kuid kui soovid ise seda kodus valmistada, kasuta jämedaid täisterakaerahelbeid ja töötle need köögikombainis või kohviveskis peeneks. Reeglina jääb kodus tehtud jahu siiski jämedam kui poes müüdav kaerajahu, kuid selle koogi jaoks sobib ideaalselt.

Lihtne suus sulav õunakook

Mulle meeldib, et selle koogi valmistamisel saab määritud vaid üks kauss. Kõigepealt segad kausis kokku taina, kui oled selle vormi surunud, siis valmistad õunatäidise ehk segad õunatükid maitseaine(te)ga läbi. Kui oled ka täidise vormi valanud, teed kausis vähem kui viie minutiga kohupiima- või juustukreemi. Lihtne! Muidugi võib kasutada ka kolme eri kaussi, aga kes nõudepesemist ei armasta, saab enda elu kergemaks teha.

Kuigi olen suur kohupiimasõber, siis sellel koogil on toorjuustu-hapukoorekate kreemjam ja mahlasem. Samas on kohupiimapastat valmistades kook pisut taljesõbralikum ja lahjem. Üks nipp kohupiimakooki mahlasena hoida on sellele kohe pärast ahjust võtmist paar supilusikatäit hapukoort peale määrida. Sel juhul ära mandlilaaste kasuta või puista need alles hiljem koogile (ja rösti neid kindlasti enne).

Täidise kohta panin kirja, et kasuta kaneeli või kardemoni, aga ma ise, suur vürtside sõber, lisan õunatükkidele tavaliselt mõlemad maitseained. Kui sulle neist kumbki ei meeldi, jäta üldse ära või proovi hoopis jahvatatud ingveriga koogile särtsu anda. Kui sul on aga kodus (näiteks sügavkülmas) pohli või jõhvikaid, siis peotäis marju on küpsetisele samuti ideaalne täiendus. Eelnevalt sulatada neid vaja ei ole.

Toiduvalmistamiseks ideaalne õun on antoonovka, kuid kui seda sorti käepärast ei ole, sobivad ka muud ubinad. Lihtsalt suhkrut võid siis täidisesse pisut (u 20 g) vähem lisada või hoopis marjadega (sõstrad, pohlad, jõhvikad, vaarikad) puudujäävat hapusust kompenseerida.