Tüvivormi okaspuud püüavad pilku

Just pisikeses aias oleks see hea lahendus, kuidas väga vähesega suurt efekti saavutada.

Õied ja lehed on selleks aastaks aedadest kadumas ja eelolevad pool aastat annavad värvi vaid okaspuud. Tõelised pilgupüüdjad nende seas on tüvivormid – piisab ühest-kahest, et istutusala eriliseks muuta.

Tüvivormide plussiks võib lugeda sedagi, et kui roomavad okaspuud jäävad talvel lume alla peitu, siis tüvele poogituna on need aasta läbi koduümbrusele värvi lisamas.

Ilmselt on enamik aiaomanikke neid põnevaid okaspuid puukoolides imetlenud. Uhked on tõesti, aga tunduvad õrnad ja keerulised hooldada. Tegelikult pole see üldsegi nii.