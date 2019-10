Känd annab korvitäie seeni

Kännumampel on meie metsade tavaasukas ja eelistab kasvada peamiselt lehtpuude kändudel ja nende lamanduvatel tüvedel, vahel ka okaspuudel. Kasvab tihedate kogumikena, peamiselt kaskede kändudel ja kõdunevatel tüvedel ning maapinnal levivatel juurtel. Lehtpuudest eelistab seen eelkõige kaske.

Kännumampel on keskmise suurusega suurepärane söögiseen. Selle tunnus on kahevärviline (servast helepruun ja keskelt mesikollane) soomusteta keskelt veidi kühmjas kübar ja mustjaspruun, tihedalt soomuseline, rõngaga, 3–8 cm kõrgune jalg. Kübara läbimõõt 2–8 cm.

Seeneliha on kübaras valkjas, jalas roostepruun, meeldiva lõhna ja maitsega. Eospulber on roostepruun ja katab enamasti põõsja koloonia alumiste viljalihade kübaraid paksu kihina.

Ära aja segamini!

Jahutanuka kübaral puudub järsk värvide üleminek servast keskele ja jalg on sel erinevalt kännumamplist soomusteta, rõngast ülalpool valkjaspruunikas, üleni nõrgalt jahune, siidikiuline ja varieeruva välimusega. Jahutanuka viljaliha on tugeva jahulõhnaga, sellest ka seene rahvapärane nimetus.

Kännumamplil on söödav ainult kübar, sest vars on üsna vintske. Kännumampel ei vaja kupatamist, sest see tapab seene niigi õrna struktuuri ja sellele omasest aroomist ei jää midagi järele. Kõige õigem on neid praadida värskelt väheses võis. Maitselt vastab see igati korraliku metsaseene mekile ja ka konsistents on meeldivalt krõmps. Sobib soolamiseks, värskelt hapendamiseks, marineerimiseks, sügavkülmutamiseks ja kuivatamiseks. Kuivatatult kasutatakse meeldiva lõhna tõttu ka vürtsina.