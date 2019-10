Harrastuskalamehed peavad Pärnu jõel püüki veel mitu aastat ootama

Sindi paisu lammutamisest on möödas aasta, kalad on leidmas teed kudemisele, Sindi elanikud said uue väliujula ja jõeäärsed elanikud on saanud uued kaevud. Kalakaitseinspektorid aga kardavad, et ei jaksa kogu ala piisavalt valvata. Kuidas projekt edenenud on, selgus algatusrühma „Sindi pais” kokkukutsutud ümarlaual.