Need, kes Eestisse kaupa impordivad, on tõenäoliselt kokku puutunud Hiinaga. Selleks ei pruugi isegi kohale minna, sest suur osa nende toodangust on veebist tellitav. Aga oma silm on kuningas ja seetõttu võtsin siiski Hiina tee jalge alla. Iga algus on raske: minulgi ei ole varustajate ja transpordi leidmine läinud lihtsalt.