Rahu või sein vahele Donbassis – elagu separatistid, kuidas tahavad!

Vaatamata Ukraina uue presidendi Volodõmõr Zelenskõi algatustele, et lõpetada üle viie aasta kestnud sõda Venemaa toetatud separatistidega, pole Donbassis tunda rahu lõhnagi. Kõik viitab sellele, et peagi on Zelenskõi pigem valiku ees, kas säilitada Donbassis senine olukord või lükata separatistid otsustavalt Ukrainast eemale.