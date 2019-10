Herman Kelomees: maksud tulid Lätist tagasi, alkodebatt lõppenud?

Kui lähtuda eeldusest, et Eesti inimesed tarbivad alkoholi igal juhul sama palju ning küsimus on selles, kuhu riiki laekuvad maksud, võiksime rahul olla. «Maksud sõidavad Lätti» eestvedaja Taavi Leppik kurtis mullu, et valitsus lähtub alkoholipoliitika kujundamisel liigselt Exceli-tabeli arvutustest. Ilmselt mõtles ta seda, et riik proovib saada aktsiisi tõstmisega võimalikult palju tulu. Teame hästi, kuidas see lõppes. Ka veendunud aktsiisitõusude toetajad pidid piirikaubanduse plahvatusliku kasvu järel möönma, et pingutati üle.

Siiski on võimalik hoida silma peal sellel, milline on Eesti inimeste alkoholitarbimine üldiselt. Kevadel teatas sotsiaalministeerium, et alkoholi tarbimine Eestis on langenud kümne aasta madalaimale tasemele. Rahandusministeerium on omakorda möönnud, et lisaks eelarve täituvusele on olulised ka andmed alkoholi tarbimise ning tervisekäitumise kohta. Just need arvud on alkoholipoliitika mõju hindamisel kõige tähtsamad ning oleks kahju, kui järgmisel aastal ei langeks tarbimine ühe inimese kohta alla kümne liitri (praegu 10,1). Tervise Arengu Instituut on oma materjalides läbivalt rõhutanud Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangut: tarbimine üle kuue liitri elaniku kohta toob kaasa tõsiseid kahjusid rahvatervisele.