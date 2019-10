Väino Rajangu: kas muudame tehtud otsuseid?

Tellijale

Äsjase elektrikatkestuse ajel juhin tähelepanu otsusele, mille otstarbekust tuleks tagajärgi arvestades analüüsida. Riigi otsustajad on leidnud, hoolimata teadlaste hoiatustest, et tuleb ühineda Euroopa elektrivõrgu sagedusruumiga. Selleks ühinemiseks on kavas rajada õhuliini ühendus Poolast Leedusse ja sealt Läti kaudu Eestisse. Meie oleksime selle ahela viimane lüli, ja kui pika õhuliini mingis lõigus midagi juhtub, siis viimane lüli on suurim kannataja. Lahtiseletatult tähendab see, et suureneb risk olla teatud olukorras kogu riigis ilma elektrita. Kui ehitada kaks õhuliini, on risk muidugi väiksem, kuid Kagu-Eesti juhtum näitas, et äralennanud katus lülitas tööst välja kaks liini korraga.